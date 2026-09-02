На свой сороковник астраханский театр приготовил «Гусенка»

С активным участием маленьких зрителей. 5 и 6 сентября Астраханский театр кукол представит первые показы спектакля юбилейного, 40-го, сезона спектакля В качестве премьеры выступит постановка для самых маленьких зрителей – «Гусенок» (0+).
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