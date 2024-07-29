Радомир Маркуш 28 июля 2024 г., 9:42 На Украине уверены: если ВС РФ захватят родину батьки Махно, вся оборона незалежной посыплется Настроение машовцов и погореловых падает, что отражается в их «аналитиках».
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