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До 10 лет колонии грозит севастопольцу за выращивание конопли

До 10 лет колонии грозит севастопольцу за выращивание конопли

В Севастополе сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, задержали местного жителя, который организовал в своём домовладении подпольную теплицу для культивирования наркосодержащих растений.

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