Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ, вероятно, уже превысили 700 тысяч человек

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины, вероятно, уже превысили 700 тысяч человек. Соответствующее заявление, выступая в эфире телевизионного канала «Соловьев Live», сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
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