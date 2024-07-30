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Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ, вероятно, уже превысили 700 тысяч человек

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ, вероятно, уже превысили 700 тысяч человек

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины, вероятно, уже превысили 700 тысяч человек. Соответствующее заявление, выступая в эфире телевизионного канала «Соловьев Live», сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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