Государственный бардак

Был вчера в одном госучреждении: сугубо гражданском, но с претензиями на суровую дисциплину.Разговора по делу в первый визит не получилось: занимались оформлением бумажек, сбором моих подписей на согласиях, уточнением графика приёма чиновников и тому подобным.