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Тебас о календаре: «Ла Лига, АПЛ и FIFPro пожалуются на ФИФА в ЕС за односторонние решения. Нам придется проглотить клубный ЧМ, но ни одна лига с этим не согласна»

С нынешнего сезона УЕФА изменил формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, увеличив количество матчей.

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