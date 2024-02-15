В США конфисковали несколько тысяч машин Porsche, Bentley и Audi

Власти США уже уведомили об инциденте.фото: unsplash.com/@campful--> В США конфисковали автомобили Bentley, Porsche и Audi из-за детали от китайского производителя, который якобы нарушал законы о применении принудительного труда.
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