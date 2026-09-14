Недавно произошло, увы, вполне себе прецедентное событие - пятоколонники снова озвучили свои хотелки некий советник президента России Антон Кобяков (мало нам было хохла и подпиндосника Дмитриева, так тут ещё один смотрящий советник нарисовался), что Украина, по уже прошла «точку невозврата» и движется к вымиранию, а спасти страну может только Россия.