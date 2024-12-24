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Трамп намерен сделать "самое крупное приобретение" ¬- NYP: Гренландия в составе США

Трамп намерен сделать "самое крупное приобретение" ¬- NYP: Гренландия в составе США

Трамп объявил о своём намерении купить Гренландию. New York Post уже оценила: "самое крупное приобретение".

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