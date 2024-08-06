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Регионы России

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Мотоциклист без прав попал в ДТП в Бурятии, пострадали два человека

Мотоциклист без прав попал в ДТП в Бурятии, пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ночного ДТП в Северо-Байкальском районе Бурятии. Молодой человек, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и перевернулся на грунтовой дороге недалеко от поселка Нижнеангарск.

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