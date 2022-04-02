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США отменили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Министерство обороны США  объявило о решении отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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