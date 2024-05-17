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Лига наций (жен). Бразилия сыграет с США, Польша встретится с Нидерландами, Италия против Турции, другие матчи

Лига наций Женщины Рио-де-Жанейро, Бразилия Бразилия – США – 3.00   Сербия – Китай – 20.00   Южная Корея – Доминиканская Республика – 23.

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