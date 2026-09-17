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Меры поддержки бизнеса при ущербе от БПЛА: предложения Ассоциации банков России

Меры поддержки бизнеса при ущербе от БПЛА: предложения Ассоциации банков России

Речь идёт о финансово‑кредитной поддержке компаний, чьи объекты — логистические центры, склады, производства, НПЗ, а также предприятия туризма и АПК — пострадали от атак беспилотников.

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