Меры поддержки бизнеса при ущербе от БПЛА: предложения Ассоциации банков России

Речь идёт о финансово‑кредитной поддержке компаний, чьи объекты — логистические центры, склады, производства, НПЗ, а также предприятия туризма и АПК — пострадали от атак беспилотников.
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