Сводная группировка спасателей МЧС России вылетела в Исламскую республику Иран

По обращению Иранской стороны, Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе МЧС России Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета, на борту которого находился Президент Исламской республики Иран Эбрахим Раиси.