В годовщину СВО Россия расставила по Украине все точки над i

24 февраля исполнилось 2 года с начала военной спецоперации РФ на Украине, и Киев вместе со своими западными союзниками не могли оставить эту годовщину без внимания и не использовать её как повод для выпадов в адрес России Фото: © РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии