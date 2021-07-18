Модель солнечной системы и ее применение

Модель Солнечной системы представляет собой специализированную конструкцию, где ключевым элементом является Солнце, а также планеты, которые вращаются относительно Солнца и Земли, вращение происходит за счет воздействия гравитационного поля.
Модель Солнечной системы представляет собой специализированную конструкцию, где ключевым элементом является Солнце, а также планеты, которые вращаются относительно Солнца и Земли, вращение происходит за счет воздействия гравитационного поля.
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