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Модель солнечной системы и ее применение

Модель солнечной системы и ее применение

Модель Солнечной системы представляет собой специализированную конструкцию, где ключевым элементом является Солнце, а также планеты, которые вращаются относительно Солнца и Земли, вращение происходит за счет воздействия гравитационного поля.

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