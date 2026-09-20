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Татар-информ

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В финале фотоконкурса «Всей семьей на выборы» разыграли автомобили Sollers ST8

В финале фотоконкурса «Всей семьей на выборы» разыграли автомобили Sollers ST8

Фото: скриншот трансляции в группе «Татарстан Алга» во «ВКонтакте» В завершение фотоконкурса «Всей семьей на выборы» были разыграны последние призы – два автомобиля Sollers ST8.

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