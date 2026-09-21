Китай нарастил закупки российской нефти на рекордные 40 с лишним процентов

На фоне того, что конгрессмены в США одобрили введение так называемых «адских санкций» за покупку российских энергоносителей, статистика из Китая говорит, что по поводу всего этого думает Пекин.
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