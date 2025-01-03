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Французский эксперт Шамань: ВСУ терпят крах по всему фронту

Французский эксперт Шамань: ВСУ терпят крах по всему фронту

Украинская армия в буквальном смысле разваливается и терпит крах по всей линии фронта. Об этом заявил полковник французской авиации, кавалер ордена Почетного легиона и национального ордена «За заслуги» Режи Шамань в интервью изданию Stratpol.

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