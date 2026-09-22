Остекление пострадавшего при взрыве дома на Корчагина начнётся в ближайшее время

В Севастополе скоро приступят к остеклению дома на улице Павла Корчагина.Поручение ускорить вставку окон в многоквартирном доме прозвучало на аппаратном совещании правительства города.
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