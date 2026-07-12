Откровения военных США о результатах удара Ирана по военной базе в Кувейте Шестеро американских военнослужащих, переживших удар иранского дрона по базе в Кувейт.
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Откровения военных США о результатах удара Ирана по военной базе в Кувейте Шестеро американских военнослужащих, переживших удар иранского дрона по базе в Кувейт.
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