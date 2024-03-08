Бобруйский горисполком утвердил четыре дня трезвости в 2024 году. Когда горожане не смогут купить в магазине алкоголь?

Решение Бобруйского горисполкома от 1 марта опубликовано на pravo. by .Фото: МогилевОнлайнОтметим, что речь идет не о стандартном запрете продажи спиртного во время выпускных у школьников - эти запреты являются общереспубликанскими.
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