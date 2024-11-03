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Петербургский дневник

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Петербургский фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый поход

Петербургский фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый поход

Он взял курс в Атлантику Фрегат «Адмирал Головко» в составе отряда кораблей Северного флота России покинул Североморск и вышел в свой первый дальний поход, сообщает Телеграм-канал Объединённой судостроительной корпорации.

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