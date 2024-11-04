"Происходит что-то странное": Русская из США рассказала об обстановке накануне выборов

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Василий Васильев

Ну и у нас со свободой выражения мнения проблемы есть. И даже, в отличие от США, эти проблемы подкреплены Законом. Фактически, НЕЛЬЗЯ критиковать чиновников и госслужащих за их действия, причем вплоть до уголовного наказания. Да, и обычное "Я тебя научу Родину любить" из уст наших чиновников разного уровня так и не ушло из их лексикона.