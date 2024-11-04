Русская из США рассказала об обстановке в Америке накануне выборов. Женщина заметила, что люди начали вести себя иначе: "Происходит что-то странное".
"Происходит что-то странное": Русская из США рассказала об обстановке накануне выборов
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Ну и у нас со свободой выражения мнения проблемы есть. И даже, в отличие от США, эти проблемы подкреплены Законом. Фактически, НЕЛЬЗЯ критиковать чиновников и госслужащих за их действия, причем вплоть до уголовного наказания. Да, и обычное "Я тебя научу Родину любить" из уст наших чиновников разного уровня так и не ушло из их лексикона.
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7 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Впервые слышу! В нашем городе мы открыто можем критиковать власть, и ничего нам за это не будет!
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3 час.
ВБ
Владимир Бурцев
А ты попробуй!
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1 час.
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