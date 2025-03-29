Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка группировки войск «Север» из Феодосии отбили важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, захватив в плен четверых украинских бойцов и технику.
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