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  • Гарий Щерба
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  • чак
    Гнать чурок из Севастополя.Силовики в Севаст...
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Бойцы ВС РФ захватили опорник ВСУ с иностранной техникой в курском приграничье

Бойцы ВС РФ захватили опорник ВСУ с иностранной техникой в курском приграничье

Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка группировки войск «Север» из Феодосии отбили важный опорный пункт ВСУ в курском приграничье, захватив в плен четверых украинских бойцов и технику.

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