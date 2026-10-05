Спортсмены из Смоленска завоевали золото и бронзу на Первенстве России по самбо

Василий Анохин: «Поздравляю Степана Эрдмана и Гамида Гасанова с успешным выступлением и желаю новых побед, уверенных поединков и высоких результатов!» Смоленские спортсмены Степан Эрдман и Гамид Гасанов завоевали первое и третье места на Первенстве России по боевому самбо в Кстово Нижегородской области.