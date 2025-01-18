GlobalFoundries расширяет свою фабрику в Нью-Йорке — объявляет о строительстве нового передового предприятия по упаковке и фотонике

Компания GlobalFoundries объявила о строительстве современного упаковочного и испытательного комплекса на своем заводе в Мальте, штат Нью-Йорк, чтобы поддержать растущий спрос на кремний, создаваемый исключительно в США.
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