БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 613 подписчиков

Почему Николай I не стал брать Тегеран

Почему Николай I не стал брать Тегеран

Сражение под Елисаветполем. Худ. Франц Рубо Предыстория Главными противниками Российской империи в Закавказье (Южный Кавказ) были Турция и Персия (Иран).

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Комментарии
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В
Валерий
Потому что все надо доводить до логического конца а не как всегда через жопу поэтому и на усраине имеем то что имеем !!!
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4 н.