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Андрей Аршавин: «Отдал бы Месси «Золотой мяч». Он здорово провел ЧМ, почти в одиночку тащил сборную Аргентины. Был бы хороший финальный аккорд, раз нет очевидного претендента»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, что вручил бы « Золотой мяч » форварду « Интер Майами » Лионелю Месси.

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