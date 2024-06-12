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Россия нанесла удар по американской рыбной промышленности

Россия нанесла удар по американской рыбной промышленности

  «Русские, по сути, признали, что они не просто воюют на Украине, они воюют с американской рыбной промышленностью» Именно в этом кроется причина разразившегося на Аляске кризиса в рыбной отрасли по мнению сенатора-республиканца от Аляски Дэна Салливана.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Им что карибов мало и других морских территорий
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10 час.
Юрий Селиванов
Конечно, нанесла то нанесла удар, - &quot;Россия нанесла удар по американской рыбной промышленности&quot;, но рыба в наших магазинах страны как была дорогая так и осталась. Мы же не не ударами питаемся, а продуктами.
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6 час.
А
Ася
&quot;Она посмела заполнить мировой рынок своими дешёвыми морепродуктами&quot;. Интересно, а когда они будут у нас дешёвыми? Живу в Мурманске, цены на рыбу зашкаливают все пределы.
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1 час.

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