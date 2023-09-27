В Ростовской области серийный маньяк и насильник получил должное по заслугам

Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима по трём статьям УК России.В Ростовской области огласили приговор 53-летнему жителю Каменск-Шахтинского, который проходил в уголовном деле по трём статьям уголовного кодекса России.
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