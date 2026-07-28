Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии

Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, его слова приводит «Спутник Беларусь».