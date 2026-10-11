💰 Украина должна выплатить МВФ и Всемирному банку почти $139 млрд к 2061 году С 2026 по 2061 год расходы Украины на обслуживание задолженности перед МВФ и Всемирным банком составят $32,95 млрд, следует из данных Минфина страны.
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