💰 Украина должна выплатить МВФ и Всемирному банку почти $139 млрд к 2061 году С 2026 по 2061 год расходы Украины на обслуживание задолженности перед МВФ и Всемирным банком составят $32,95 млрд, следует из данных Минфина страны.