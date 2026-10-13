Фигуристка Цурская объявила о беременности

Российская фигуристка Полина Цурская объявила о беременности. «Мы ждём тебя…» — написала Цурская в соцсетях, выложив фото с животом.
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