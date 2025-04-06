В Иркутске раскрыта схема выдачи незаконных патентов иностранцам

В Иркутске состоится громкий судебный процесс над организованной преступной группой из пяти сотрудников отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД по Иркутской области, обвиняемых в систематическом получении взяток за незаконную выдачу патентов на работу иностранным гражданам.