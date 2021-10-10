Хотят ли украинцы войны?

Трудно найти более собирательное понятие, чем народ. Тем более народ украинский. Эклектика реального генезиса самой свободолюбивой в мире нации сегодня закатывается катком псевдодемократического выбора в асфальт идеологии моноэтнического антирусского государства.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии