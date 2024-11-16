Моя семья. Счас...
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    вафальга абассайсыева! А ТЫ, ЛИЧНО ТЫ, скольких детишек сообразил, ась? Я таковой вопрос не только ТЕБЕ задавал и зад...Во все виноваты ж...
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Во все виноваты женщины. Теперь они слишком толстые

Во все виноваты женщины. Теперь они слишком толстые

Ну вот, теперь мы знаем, кто виноват в падении рождаемости. Депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что в России от ожирения страдает 30% женщин.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не  деньги виноваты  в падении демографии, а сами люди. Дай  любой  семье, не  желающей иметь детей, но  желающей  нежить телеса  на Мальдивах, хоть  300 тысяч  дохода в месяц, они и не подумают заводить детей. А  как же  наши матери  во время  и после  ВОВ  рожали  по  3-5  детей? А ведь они  не  роскошно жили.Россия  катится  к гибели - к  2050 году  русских  в РФ  будет  меньше  80 миллионов человек. Защищать  границы  будет некому.
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9 час.
Олег Самойлов
При гражданине Джугашвили, как я понЕмаю, была и определенность в жизни, и достойные зарплаты и, ессно, пенсии, позволявшие воспитывать не только внуков, но и правнуков!  Условия жизни при этом самом Джугашвили были самыми предрасполагающими к рождению детей! В стране был избыток детских товаров, начиная с детского питания, ессно, ТОЛЬКО ИЗ натуральных продуктов и заканчивая одеждой, кружками, секциями и далее по бесконечному перечню! Но, как на мой взгляд, огромную роль играло то, что в семьях жилье имели практически все поколения НЕ ОДНОЙ площади, всяких развлекаловок, типа книг, телевидения, интернета было вволю! А еще существовала УГОЛОВНАЯ ответственность за проведение операций по предотвращению/прекращению беременности как для женщины, не желающей иметь ребенка по той или иной причине, так и для врача, который вопреки требованиям книжонки под названием &quot;Уголовный кодекс&quot; согласится на проведение таковой операции. А еще была высочайшая грамотность населения в вопросах полового воспитания! Это, как мне каЭЦЦа, главные причины, а еще то, что вечера были темными, света в домах, особливо в деревнях, НЕ было, а людям спать по 12-16 часов как-то не пристало в основной своей массе, надо было как-то и чем-то занимать время! Ну, это мое сугубо ЛИЧНОЕ мнение, а вот кто и как считает ИНАЧЕ - мне бы интересно было узнать!
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1 час.
Олег Самойлов
вафальга абассайсыева! А ТЫ, ЛИЧНО ТЫ, скольких детишек сообразил, ась? Я таковой вопрос не только ТЕБЕ задавал и задаю, но и твоей подельнице, иркеписьсятьвтарой ТОЖЕ задавал и НЕ ОДИН раз! Но вот ответа НЕ получил НИ РАЗУ! От тебя я тоже НЕ надеюсь получить, ибо у тебя, камуноиздной падали, только истерики по причине твоего идиотизма вместо ответа на вопрос!
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1 час.

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