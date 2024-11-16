Во все виноваты женщины. Теперь они слишком толстые

Не деньги виноваты в падении демографии, а сами люди. Дай любой семье, не желающей иметь детей, но желающей нежить телеса на Мальдивах, хоть 300 тысяч дохода в месяц, они и не подумают заводить детей. А как же наши матери во время и после ВОВ рожали по 3-5 детей? А ведь они не роскошно жили.Россия катится к гибели - к 2050 году русских в РФ будет меньше 80 миллионов человек. Защищать границы будет некому.

Олег Самойлов

При гражданине Джугашвили, как я понЕмаю, была и определенность в жизни, и достойные зарплаты и, ессно, пенсии, позволявшие воспитывать не только внуков, но и правнуков! Условия жизни при этом самом Джугашвили были самыми предрасполагающими к рождению детей! В стране был избыток детских товаров, начиная с детского питания, ессно, ТОЛЬКО ИЗ натуральных продуктов и заканчивая одеждой, кружками, секциями и далее по бесконечному перечню! Но, как на мой взгляд, огромную роль играло то, что в семьях жилье имели практически все поколения НЕ ОДНОЙ площади, всяких развлекаловок, типа книг, телевидения, интернета было вволю! А еще существовала УГОЛОВНАЯ ответственность за проведение операций по предотвращению/прекращению беременности как для женщины, не желающей иметь ребенка по той или иной причине, так и для врача, который вопреки требованиям книжонки под названием "Уголовный кодекс" согласится на проведение таковой операции. А еще была высочайшая грамотность населения в вопросах полового воспитания! Это, как мне каЭЦЦа, главные причины, а еще то, что вечера были темными, света в домах, особливо в деревнях, НЕ было, а людям спать по 12-16 часов как-то не пристало в основной своей массе, надо было как-то и чем-то занимать время! Ну, это мое сугубо ЛИЧНОЕ мнение, а вот кто и как считает ИНАЧЕ - мне бы интересно было узнать!