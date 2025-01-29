Трамп подписал закон об аресте незаконных мигрантов

Президент США Дональд Трамп утвердил первый законопроект своего второго срока, который обязывает правоохранительные органы арестовывать мигрантов, даже если они обвиняются в незначительных правонарушениях.
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