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Трамп подписал закон об аресте незаконных мигрантов

Трамп подписал закон об аресте незаконных мигрантов

Президент США Дональд Трамп утвердил первый законопроект своего второго срока, который обязывает правоохранительные органы арестовывать мигрантов, даже если они обвиняются в незначительных правонарушениях.

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