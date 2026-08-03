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Аргументы недели

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«Наводчики с позывным НАТО»: как альянс участвует в ударах по нашим территориям, пока его «коалиция» теряет поддержку

«Наводчики с позывным НАТО»: как альянс участвует в ударах по нашим территориям, пока его «коалиция» теряет поддержку

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более девяти часов находился над акваторией Черного моря.

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