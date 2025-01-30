Деловой туризм ждет роста гостиничных проектов

Согласно исследованию компании «Аэроклуб», в 2024 году спрос на российскую гостиничную инфраструктуру со стороны деловых путешественников увеличился на 17% по сравнению с 2023 годом и на 40% относительно допандемийного уровня.
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