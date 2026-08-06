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Царьград

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Оверчук: товарооборот России и Армении в 2026 году упал на две трети

Оверчук: товарооборот России и Армении в 2026 году упал на две трети

Товарооборот между Россией и Арменией демонстрирует резкое сокращение. По итогам 2026 года данный показатель снизился на две трети по сравнению с предыдущим годом, и негативная динамика, как ожидается, сохранится.

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