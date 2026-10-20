За девять месяцев 2026 года сельхозорганизации Кубани произвели 272,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 2,6% меньше прошлогоднего уровня, тогда как выпуск овец и коз вырос на 86,5% — до 79,9 тонны.