Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула зал Европарламента во время резкой критики со стороны словацкого депутата Милана Угрика.
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Ну хоть кто-нибудь, наконец-то изнасилует эту плоскодонку!?