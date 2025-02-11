КГМУ покажет свои разработки для восстановления раненых бойцов СВО

На выставке, приуроченной к торжественному собранию в честь Дня российской науки, Казанский государственный медицинский университет представит разработки для реабилитации военнослужащих, получивших ранения в зоне СВО.
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