Володин начал опрос о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил опрос о том, поддерживают ли россияне законопроект о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных от организации незаконной миграции и выдачи поддельных справок.
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