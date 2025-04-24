Пасхальная помощь вызвала разичную реакцию: оппозиция критикует, PAS оправдывается

Единовременная помощь от правительства на пасхальные праздники вызвала волну критики. Оппозиция обвиняет нынешнее правительство в том, что оно предлагает «замаскированные предвыборные подачки» в преддверии осенних парламентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии