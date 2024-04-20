ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над регионами РФ

ВСУ пытались уничтожить объекты ТЭК.Pr Scr vk.com/mil--> Российские средства ПВО в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 50 вражеских БПЛА над регионами России, включая Московскую область, сообщает 20 апреля Минобороны.
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