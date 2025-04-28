Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина готовится к "сливу" территорий: Киев массово готовит подполье. Русские бьют тревогу

Украина готовится к "сливу" территорий: Киев массово готовит подполье. Русские бьют тревогу

Царьград Коллаж Царьграда Несмотря на победную риторику, киевский режим молчаливо признал неизбежность крупных территориальных потерь и начал деятельно готовиться к продолжению борьбы в новых реалиях.

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