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Царьград

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Колесников завоевал три медали на чемпионате Европы по плаванию

Колесников завоевал три медали на чемпионате Европы по плаванию

Пловец Климент Колесников стал обладателем золота, серебра и бронзы на чемпионате Европы в Париже. Несмотря на нейтральный статус русских спортсменов, болельщики проявили большой интерес, просили автографы и фотографии.

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