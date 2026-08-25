Колесников завоевал три медали на чемпионате Европы по плаванию

Пловец Климент Колесников стал обладателем золота, серебра и бронзы на чемпионате Европы в Париже. Несмотря на нейтральный статус русских спортсменов, болельщики проявили большой интерес, просили автографы и фотографии.
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