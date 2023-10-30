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Экс-посол Цуй Тянькай: конфликт США и Китая обернется катастрофой для всех

Экс-посол Цуй Тянькай: конфликт США и Китая обернется катастрофой для всех

США и Китай являются крупнейшими мировыми державами. Прямой конфликт между ними приведет к катастрофическим последствиям, заявил на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине бывший посол КНР Цуй Тянькай.

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